Более тысячи мест продажи цветов организуют в Подмосковье к 8 Марта
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В преддверии Международного женского дня на территории Подмосковья организуют более 1,2 тысячи точек продажи цветов, купить их можно будет в отдельностоящих цветочных магазинах, павильонах и киосках, а также в точках, расположенных в торговых центрах. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Для удобства жителей и гостей региона, которые посетят Московскую область в праздничные дни, мы подготовили интерактивную карту. На ней отражены все законные сезонные и постоянно действующие торговые объекты, которые занимаются реализацией цветов, а также подробная информация о них», — отметил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
Интерактивная карта, на которую занесены места реализации цветов, размещена по ссылке. В каждой карточке есть также краткая информация о точках продажи букетов.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.