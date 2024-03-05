Более тысячи мест продажи цветов организуют в Подмосковье к 8 Марта

В преддверии Международного женского дня на территории Подмосковья организуют более 1,2 тысячи точек продажи цветов, купить их можно будет в отдельностоящих цветочных магазинах, павильонах и киосках, а также в точках, расположенных в торговых центрах. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.