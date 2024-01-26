Не разоритесь на любимых: экономист раскрыла, как с умом покупать цветы к 14 февраля

Приближается 14 февраля — День святого Валентина, праздник всех влюбленных. Несмотря на то, что в России это торжество не особенно приветствуют, все же в это время в наших цветочных магазинах традиционно выстраиваются очереди.

Конечно, цены на цветы на фоне даты могут взлететь, отметила экономист РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова. Ведь это самый популярный подарок.

«Продавцы точно не упустят возможность заработать немалые деньги на таком ходовом товаре к 14 февраля. Любой праздник — время особого ажиотажа для цветочников», — объяснила она в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Статистика прошлых лет показывает, что минимальный рост цен на цветы перед праздником составляет 12-15%. На некоторых​ московских сайтах по доставке букетов накрутка доходит до 90% от стоимости в обычные дни.

Но есть и способы сэкономить, о них также рассказала эксперт.

«Можно купить цветы заранее, например, еще 12 февраля. Цена на композицию будет значительно ниже, чем непосредственно в День влюбленных. Но вот достоит ли букет до 14 февраля? Также сэкономить на букете можно, если самостоятельно упаковать цветы. Еще один вариант — выбрать подходящий букет уже сейчас, оплатить его, но датой доставки выбрать 14 февраля», — добавила экономист.

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