Протоиерей спас старинное здание: в Кузбассе открылся музей

Несколько лет назад здание с более чем 100-летней историей спас от демонтажа протоиерей Александр Демченко. Теперь в нем функционирует музей, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, дом был построен в 1902 году. Зажиточный купец Невзоров передал его для нужд школы. Со временем деревянное здание пришло в негодность. Было решено распилить его на дрова. К объекту прибыли строители, когда в ситуацию вмешался протоиерей Александр Демченко. Кемеровчанин призвал работников не трогать здание. После начался этап оформления различных документов. В итоге в здании было решено открыть музей. Спустя несколько лет обещание выполнено. Горожане называют историю спасения старинного здания чудом.

«Не ломайте, отдайте мне! Я его восстановлю!» — с такими словами протоиерей обратился к строителям перед самым началом демонтажа деревянного здания.

По данным издания, отреставрированное здание полностью соответствует архитектуре прошлых времен: первый этаж выложен кирпичами, верхняя часть сохранила элементы деревянного зодчества. Экспонатами музей стала старинная русская печь, фарфоровая посуда, швейные машины, мебель и большое количество старых книг. В помещениях развешены церковные иконы. Большинство экспонатов — предметы, которые коллекционировал священнослужитель на протяжении многих лет.

