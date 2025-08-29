На берегу Москвы-реки обнаружили редкую монету ХV века

На территории Коломенского кремля, где в ближайшее время запланированы масштабные работы по благоустройству сквера «Блюдечко», продолжаются охранные археологические изыскания. Во время раскопок специалисты обнаружили крошечную монету, известную в нумизматике как пуло, сообщил REGIONS.

«По окончании работ мы составим технический отчет для строителей, он ляжет в основу заключения государственного эксперта, на основании которого будет выдано разрешение на строительные работы», — рассказал сотрудник института Станислав Кравчук.

Согласно пояснениям экспертов, пуло являлось одной из самых мелких денежных единиц на Руси и выполняло роль разменной монеты для повседневных мелких расчетов. Она имела значительно меньшую стоимость, чем классическая копейка. По предварительной оценке специалистов Института археологии РАН, возраст этой редкой монеты может относиться к периоду XIV–XV веков. Данная находка представляет существенную ценность для историков.

«Обнаружили монетку с помощью металлодетектора. Очень рад, что я ее нашел. Это самая мелкая размерная монета, которая у нас на Руси была. Самая-самая. Не все даже знают про нее. Большинство знает копейку, а во много раз меньше», — делится впечатлениями Станислав.

Как сообщают археологи, в культурном слое были найдены фрагменты старинной пряжки, а также свинцовая пломба. Среди множества обнаруженных артефактов особый интерес специалистов вызвала миниатюрная древняя подкова, удивительным образом сохранившаяся вопреки воздействию времени.

«Но культурный слой здесь гораздо более глубокий. До материка, до отсутствия следов человеческой деятельности мы не дошли. Когда мы копаем, мы же разрушаем по факту, но при этом сохраняем информацию — в фотографиях, чертежах», — заключает Станислав.

Ранее сообщалось, что инструктор из Химок стал участником уникальной поисковой экспедиции «По следам Курильского десанта».