Путин постановил в 2026 году направить на сборы россиян из мобилизационного резерва

В 2026 году в России будут проведены специальные сборы для граждан, включенных в мобилизационный резерв Вооруженных сил. Соответствующее решение закреплено указом президента РФ Владимира Путина, который был официально опубликован на интернет-портале правовой информации.

В соответствии с поручением президента, в 2026 году будут проведены специальные сборы для граждан, состоящих в мобилизационном людском резерве Вооруженных сил. Основной целью данных сборов является подготовка резервистов к выполнению задач по охране и защите ключевых объектов государственной инфраструктуры, имеющих критическое значение для безопасности и жизнеобеспечения страны.

«В соответствии с федеральными законами от 31 мая 1996 года № 61-ФЗ "Об обороне" и от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" постановляю: 1. Направить в 2026 году на специальные сборы граждан Российской Федерации, пребывающих в мобилизационном людском резерве Вооруженных сил Российской Федерации, для обеспечения защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения», — говорится в документе.

Министерству обороны Российской Федерации поручено определить конкретный перечень воинских подразделений, которые будут отвечать за организацию и проведение этих мероприятий.

Ранее сообщалось, что Путин подписал указ о призыве 261 тысячи человек на военную службу в 2026 году.