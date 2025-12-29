Путин утвердил план призыва на 2026 год: сколько новобранцев отправят в армию

Президент России Владимир Путин утвердил план призыва граждан на срочную военную службу в 2026 году. Согласно документу, в армию планируется направить 261 тысячу человек. Об этом сообщает РИА Новости.

Владимир Путин подписал указ, определяющий параметры предстоящего военного призыва. Документ устанавливает план набора на срочную службу в течение всего 2026 года.

Согласно тексту указа, опубликованному на портале правовой информации, призывная кампания пройдет с 1 января по 31 декабря. На службу планируется призвать 261 тысячу россиян. Под действие документа попадают граждане в возрасте от 18 до 30 лет, которые не пребывают в запасе и подлежат призыву по закону.

Ранее сообщалось о том, что Путин и Трамп провели телефонный разговор об украинском урегулировании.