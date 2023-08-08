Пытался расчленить в ванной: В Екатеринбурге подросток приревновал девушку

Глава СКР Александр Бастрыкин взял под личный контроль дело об убийстве девушки в Екатеринбурге, которую парень зарезал ножом на почве ревности, а потом пытался расчленить, сообщает tagilcity.ru .

Инцидент произошел ночью 7 августа в Екатеринбурге. Влюбленная пара – девушка 15-ти и юноша 17-лет - пошли в гости к своему другу. Молодые люди употребляли спиртные напитки и общались. В какой-то момент юноша приревновал свою девушку к другу. Он зарезал ее ножом, который находился вблизи от него.

После убийства подросток хотел избавиться от тела возлюбленной. Он пытался расчленить ее в ванне, но у него ничего не получилось. Известно, что подростка уже задержали. Ведутся следственные действия, проводят экспертизы, допрашивают молодых людей, которые были в ночь убийства в квартире. По предварительным данным ранее молодой человек издевался над своей девушкой и применял физическую силу.

Временно исполняющий обязанности свердловского Следкома Анатолий Надбитов доложит о ходе расследования лично глава СКР Александру Бастрыкину.