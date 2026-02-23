«Россия — мощь»: девушка рэпера Macan показала видео из армии — в камуфляже, наушниках и с патриотическим лозунгом

Российский рэпер Macan появился на новом видео, снятом во время службы. Кадры по просьбе поклонников певца опубликовала его возлюбленная Мария Мотина, сообщил Super.

Рэпер Андрей Косолапов выступает под псевдонимом Macan. Сейчас он служит в армии. Его девушка Мария ведет социальные сети. Она опубликовала историю, в которой подписчик спрашивал, как дела у артиста. Поклонник написал, что группа поддержки Андрея скучает по нем.

Мария в ответ разместила короткое видео, на котором певец находится на стрельбище. Посреди сугробов в камуфляже, защитных очках и наушниках он желает доброго утра. Сопровождается видео патриотическим лозунгом.

«Россия — мощь», — сказал рэпер.

По информации издания, в свою очередь возлюбленная певца подписала видео: «В режиме».

Ранее президент Путин заявил, что Россия сражается за свое будущее, правду и справедливость.