«Сражаемся за правду»: Путин вручил награды героям СВО и обратился к семьям бойцов

Президент РФ Владимир Путин в День защитника Отечества принял участие в праздничной церемонии вручения государственных наград военнослужащим, удостоенным звания Героя России и ордена Мужества, сообщило РИА Новости. Российский лидер в ходе мероприятия сделал ряд заявлений.

Президент РФ высказал мнение, что страна сражается в зоне проведения спецоперации за будущее, правду и справедливость. Владимир Путин отметил, что российские военнослужащие действуют слаженно и четко. Бойцы рискуют собственной жизнью ради благополучия Родины, к которой они испытывают особенную любовь.

«Поздравляю вас с праздником, с Днем защитника Отечества. С праздником, который в последние годы мы отмечаем с особым чувством гордости и благодарности, чествуем всех, кто с риском для жизни, отвагой и мужеством, с любовью к России, к нашему народу исполняет свой воинский долг в зоне специальной военной операции, стоит на страже наших рубежей, обеспечивает стратегический паритет», — сказал Путин на церемонии вручения государственных наград.

Во время торжественной церемонии президент обратился с просьбой к награжденным героям передать слова благодарности их семьям, которые поддерживают и наполняют бойцов внутренней силой. Путин отметил, что члены семей военнослужащих переживают за родных и ждут их возвращения домой.

Кроме того, президент обратился к офицерам. Владимир Путин призвал их всегда помнить о своих подчиненных. Не стоит забывать, что их судьбы находятся в руках командиров.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Воробьев поздравил 45-ю инженерную бригаду в Нахабино с Днем защитника Отечества.