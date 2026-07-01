Сахарный обман: почему газировка и квас не спасают от жажды

В летнюю жару многие спасаются прохладными напитками — газировкой, квасом, холодным чаем. Однако, как предупреждает врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух в интервью REGIONS, сладкая газировка и квас не помогают утолить жажду, а лишь усиливают ее.

Основная проблема сладких газированных напитков, пояснила специалист, — избыток сахара. Именно он провоцирует организм требовать новую порцию жидкости, создавая замкнутый круг. Дополнительный дискомфорт в жару может добавить углекислый газ, который нередко вызывает вздутие и чувство переполненности в желудке.

«Натуральный домашний квас обычно содержит меньше сахара, чем многие лимонады, и может помочь частично восполнить баланс жидкости, если много простой воды пить не хочется», — отметила врач.

Кашух также обратила внимание на квас, который многие ошибочно считают полезной альтернативой газировке. По словам врача, в этом напитке сахара может быть не меньше, чем в сладкой газировке. Более того, в некоторых видах кваса содержится небольшое количество алкоголя, что делает его еще менее подходящим для утоления жажды.

«Лучший и необходимый напиток для утоления жажды в жаркое время — обычная вода. Она быстро восполняет потерю жидкости без лишних калорий и сахара, легко усваивается организмом и не стимулирует повторную жажду, в отличие от сладких напитков», — подчеркнула Кашух.

Врач рекомендует заменить сладкие напитки обычной водой, а также несладкими домашними морсами, лимонадами и травяными чаями. Главное правило, которое выделяет эксперт, — пить часто, понемногу, не дожидаясь сильной жажды. Это позволяет поддерживать водный баланс без лишней нагрузки на организм.

Ранее сообщалось, почему ледяная вода и мороженое могут навредить.