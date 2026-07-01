Спазм сосудов и головная боль: почему ледяная вода и мороженое могут навредить

В разгар летнего зноя многие стараются спастись ледяными напитками и мороженым. Однако, как пояснила REGIONS врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух, такие методы не только не помогают организму охладиться, но и могут навредить: спровоцировать спазмы, головные боли и раздражение горла. А привычный десерт, вопреки ожиданиям, способен лишь усилить чувство жажды.

Почему холодное не значит прохладное

Специалист обращает внимание: ледяная вода почти не влияет на общую температуру тела. Внутренние системы поддерживают стабильный градус около 36,5–37 °C, и любая жидкость, попадая в желудок, быстро нагревается. Поэтому рассчитывать на серьезное снижение температуры тела не стоит. А вот неприятные последствия холодного питья вполне реальны: резкое сужение сосудов в горле и полости рта может вызвать болезненные ощущения, першение и даже интенсивную кратковременную мигрень. Особенно осторожными стоит быть тем, у кого есть хронические заболевания носоглотки — у них ледяная вода может спровоцировать обострение.

Оптимальный выбор в жару, по словам врача, — вода чуть прохладная, около 10–15 °C. Она помогает утолить жажду, освежает и не создает лишней нагрузки на сосуды и слизистые.

«Организм постоянно поддерживает внутреннюю температуру около 36,5–37 °C, и любая пища или жидкость, попадая внутрь, быстро нагревается до температуры тела уже в пищеводе и желудке. Поэтому ледяная вода не способна существенно охладить тело», — пояснила Екатерина Кашух.

Мороженое: десерт, а не средство от жары

С мороженым ситуация схожая. Вкусное лакомство действительно дает мгновенное ощущение свежести, но механизмы терморегуляции быстро возвращают слизистые рта и пищевода к обычной температуре за счет притока теплой крови, объясняет эксперт.

При этом большинство видов мороженого — это высококалорийный продукт с большим количеством сахара и жиров. Такой десерт не утоляет жажду, а наоборот, может ее усилить. Специалист советует воспринимать его именно как лакомство, а не как способ охладиться. Для нормальной терморегуляции гораздо важнее пить достаточное количество воды в течение дня.

У некоторых людей мороженое провоцирует спазмы сосудов, повышенную чувствительность зубов и дискомфорт при воспалительных процессах в носоглотке. Быстрое поедание десерта нередко заканчивается головной болью. Однако при выборе качественного продукта из натуральных сливок, без заменителей молочного жира и искусственных добавок, и при соблюдении нормы калорий отказываться от него не стоит.

«Механизмы терморегуляции быстро возвращают температуру слизистых оболочек рта и пищевода к нормальной за счет притока теплой крови», — объяснила врач.

Эксперт напоминает: настоящий пломбир должен соответствовать ГОСТу и содержать молоко, сливки, масло и сахар. Если упаковка деформирована, продукт покрыт ледяной коркой или подтаял — лучше воздержаться от покупки.

Ранее диетолог Редина рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», чем рискуют любители холодной окрошки.