Сладкая польза: нутрициолог раскрыла секреты клубники — в ней витамина С даже больше, чем в лимоне

На городских рынках и в сетевых супермаркетах появилось множество сортов первой летней ягоды. О том, когда стартует клубничный сезон, какие витамины содержит эта ягода и чем она полезна для здоровья, рассказала нутрициолог Надежда Тимошенко, сообщил newstracker.ru.

Как пояснила специалист, период созревания клубники стартует в последних числах мая и продолжается вплоть до июля.

«Клубнику можно назвать королевой ягод. Свою массовую популярность она завоевала благодаря своим полезным свойствам. В ней содержится ценный кладезь витаминов и полезных микро- и макроэлементов», — объяснила нутрицолог.

По словам нутрициолога, клубника богата целым набором полезных веществ: фолиевой кислотой, клетчаткой, каротином, пектином, железом, йодом, кальцием, фосфором, марганцем, фруктовыми кислотами и витаминами С, бета-каротином, Е и РР.

«В клубнике есть большое количество фитохимических веществ, благодаря которым ягода обладает мощным антиоксидантным и противовоспалительным действием. К ним относятся эллаговая кислота и различные флавоноиды, такие как антоцианы, кверцетин, кемпферол и катехин», — добавила спикер.

Нутрициолог уточняет: главное предназначение клубники — это защита клеток организма от разрушения и замедление процессов преждевременного старения.

«Антоцианы, наравне с калием и магнием, делают кровеносные сосуды эластичнее и помогают снизить кровяное давление. Именно они придают ягодам яркие красные и пурпурные оттенки», — пояснила Надежда Тимошенко.

По мнению эксперта, помимо привычного набора витаминов А, В и Е, эта ягода выделяется высоким содержанием витамина С. Причем аскорбиновой кислоты в клубнике даже больше, чем в лимоне.

«Витамин С участвует в работе всех систем и жизненно важных процессов в организме и, что самое главное, поддерживает наш иммунитет, помогая справиться со многими заболеваниями», — добавила эксперт.

Кроме того, нутрициолог уточняет: в одном стакане свежей клубники содержится примерно 9% от дневной нормы фолиевой кислоты, а этот элемент крайне важен в период беременности.

«Клубника улучшает состояние кожи и волос, ускоряет обменные процессы, улучшает моторику кишечника и в целом благотворно сказывается на работе желудочно-кишечного тракта», — подчеркнула спикер.

Ранее сообщалось, что диетолог назвала безопасную дневную норму ягод.