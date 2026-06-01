Килограммами нельзя: диетолог назвала безопасную дневную норму ягод

Летний сезон ягод в самом разгаре, но наедаться клубникой, черешней и малиной килограммами опасно. Диетолог Ольга Редина в беседе с REGIONS назвала безопасную дневную норму — 200-300 граммов — и объяснила, почему организм не умеет запасать витамины впрок.

По словам специалиста, летние ягоды — настоящий кладезь витамина С, антиоксидантов, клетчатки и органических кислот. Они укрепляют иммунитет, поддерживают сердце и сосуды, налаживают пищеварение. Черника полезна для зрения, черная смородина лидирует по содержанию витамина С, малина богата антиоксидантами и пищевыми волокнами.

Однако однозначного лидера среди ягод не существует. Редина советует не делать ставку на один вид, а чередовать несколько: черную смородину, чернику, малину, клубнику и облепиху. Именно в этом наборе высокая концентрация полезных веществ.

Безопасная норма для взрослого — 200-300 граммов в день. Этого достаточно для получения необходимых витаминов. Переедание грозит вздутием, расстройством желудка и резкими скачками сахара в крови, особенно людям с диабетом или преддиабетом.

Клубника и малина — сильные аллергены. При гастрите, язве или синдроме раздраженного кишечника дозу лучше согласовать с врачом: иногда даже полезные продукты обостряют симптомы.

Распространенное мнение о том, что летом можно создать запас витаминов на месяцы вперед, диетолог назвала мифом. Организм не умеет копить большинство полезных веществ впрок. Ягоды — это часть здорового сезонного рациона, а не страховка на будущее.

Диетологи также напоминают: ягоды лучше есть свежими, в первой половине дня, чтобы сахар успел усвоиться. Добавление сливок, сметаны или натурального йогурта помогает усвоению жирорастворимых витаминов (А, Е, К). Замороженные ягоды сохраняют до 90% полезных свойств, а вот варенье с сахаром — в основном источник быстрых углеводов.

Важно тщательно мыть ягоды перед едой, особенно клубнику и землянику, которые растут близко к земле и могут содержать яйца гельминтов.

И еще один совет: если после горсти ягод появился зуд, сыпь или отек, стоит немедленно обратиться к врачу — это может быть острый аллергический ответ.