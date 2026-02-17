В Орехово-Зуеве местные жители стали свидетелями необычного явления: пешеходный мост на улице Набережная, перекинутый через Клязьму, облюбовала целая стая голубей. Птицы оккупировали линии электропередачи, проходящие рядом с переходом, и, несмотря на мороз, подолгу восседали на проводах, вызывая недоумение у прохожих, сообщил REGIONS.

«Это настоящий птичий совет. Часто хожу здесь на работу, и голуби постоянно охраняют мост», — рассказала жительница города Елена Демина.

Орнитолог, кандидат биологических наук Алексей Субботин пояснил, что на самом деле ничего удивительного в таком поведении нет. Провода для голубей — это не просто место для отдыха, а отличная наблюдательная вышка. С высоты им хорошо видно, где можно поживиться кормом, особенно в городской черте.

«Кроме того, находясь на такой высоте, голуби недоступны для хищников, а также сохраняют коллективное тепло», — рассказал орнитолог.

С точки зрения физики, сидеть на оголенных проводах для птиц совершенно безопасно. Электрический ток проходит по цепи, не переходя на тело пернатых, поскольку между проводом и птицей нет разницы потенциалов. А удерживаться на тонких проводах даже при сильном ветре голубям помогают развитые мышцы и крылья, которые работают как стабилизаторы.

Ранее сообщалось, что сова и ворона из «Лосиного острова» удивили фотографа и пользователей Сети.