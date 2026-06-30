Отравление или спазм: чем рискуют любители холодной окрошки

С наступлением жары организм требует легкой и освежающей пищи. Холодные супы, такие как окрошка, свекольник или гаспачо, кажутся идеальным решением. Однако за видимой пользой и освежающим эффектом скрываются определенные риски, о которых важно знать, чтобы не навредить своему здоровью. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала диетолог Ольга Редина.

В чем заключается опасность

Как рассказал эксперт, основная угроза холодных супов в жаркую погоду связана как с температурой блюда, так и с условиями его хранения.

«Резкий перепад температур, когда в перегретый организм попадает ледяная пища, может вызвать спазм желудка и желчевыводящих путей. Это приводит к застою желчи и нарушению пищеварения. Холодные супы в жару могут вызвать дискомфорт, замедлять переваривание пищи и спровоцировать расстройства желудочно-кишечного тракта», — сказала она.

Эксперт объяснила, что в результате организм вместо того, чтобы эффективно усваивать питательные вещества, тратит ресурсы на согревание пищи до температуры тела. Это сводит на нет потенциальную пользу даже самых здоровых ингредиентов, например, свеклы в холодном свекольнике, которая богата антиоксидантами и клетчаткой.

Помимо этого, диетолог отметила, что существует риск пищевого отравления. Это наиболее серьезная и распространенная опасность употребления холодных супов во время жары.

«Жара создает идеальные условия для быстрого размножения бактерий. Готовые холодные супы, особенно окрошка на квасе или кефире, при комнатной температуре становятся опасными для здоровья уже через час. Жидкая основа и мелко нарезанные ингредиенты — это идеальная среда для патогенной микрофлоры. Срок годности таких блюд очень короткий», — предупредила Редина.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Илья Попов ]

Кому нельзя есть холодные супы

По ее словам, некоторым категориям людей стоит быть особенно осторожными или вовсе отказаться от холодных супов в жару. К ним относятся:

Люди с заболеваниями ЖКТ, например, с гастритом, язвой, синдром раздраженного кишечника, проблемами с желчным пузырем. Холодный суп может спровоцировать обострение этих заболеваний;

Люди с чувствительным пищеварением. Даже без хронических заболеваний ЖКТ они могут столкнуться со вздутием, спазмами и диареей;

Дети и пожилые люди. Их пищеварительная система более уязвима к перепадам температур и пищевым инфекциям.

По мнению врача, несмотря на риски, полностью отказываться от холодных супов здоровым людям не стоит. Главное — соблюдать правила безопасности и выбирать правильные варианты. Чтобы сделать употребление безопасным важно соблюдать определенные правила:

Не есть суп сразу из холодильника. Нужно дать ему постоять 10-15 минут при комнатной температуре, чтобы он перестал быть ледяным;

Готовить холодные супы небольшими порциями. Не оставлять блюдо на столе дольше чем на 30-60 минут. Хранить его только в холодильнике;

Отдавать предпочтение овощным супам без мяса и морепродуктов. Это может быть гаспачо, свекольник или овощная окрошка.

«При правильном подходе к употреблению холодные супы могут быть полезными. Они помогают поддерживать водный баланс, насыщают организм витаминами из свежих овощей и зелени и не перегружают пищеварительную систему, как горячие наваристые супы», — заключила собеседница издания.

Лето сложно представить без мороженого. Многие готовы есть его каждый день, считая безопасной заменой другим сладостям. Тем не менее, это очень калорийный десерт, и с ним лучше не перебарщивать — особенно детям.