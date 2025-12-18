Спецтехника МЧС у КемГУ: что случилось на Советском проспекте — разгадка оказалась проще, чем думали

В четверг, 18 декабря, у главного здания Кемеровского государственного университета на проспекте Советском было замечено скопление спецтехники МЧС, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на очевидцев.

По данным очевидцев, инцидент произошел ориентировочно около 9 часов утра. Горожане рассказали, что на месте находились три спецмашины, одна из которых была размещена на проезжей части. Фотографии с места поступили в редакцию.

В пресс-службе регионального управления МЧС корреспонденту Сибдепо подтвердили факт выезда по поступившему вызову. Ведомство уточнило, что инцидент не носил чрезвычайного характера и был классифицирован как «неучетный». По словам очевидцев, подразделения МЧС покинули место уже через 10 минут после прибытия.

«Пр. Советский, пригорание пищи», — прокомментировала пресс-служба МЧС.

