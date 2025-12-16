Скука толкнула жителя Красноярского края на поджог 166 кедров

В Красноярском крае местный житель, столкнувшись с избытком свободного времени и, видимо, нехваткой зимних развлечений, решил «развлечь» себя весьма дорогостоящим способом. По информации, предоставленной пресс-службой регионального управления МВД, мужчина из села Средняя Шушь в Шушенском районе нанес лесному хозяйству региона ущерб на два миллиона рублей, после того как сжег 166 кедров.

Объяснение, которое дал задержанный, просто поражает своей оригинальностью: «вызванной зимней стужей скукой». По словам поджигателя, ему просто «стало скучно» и он отправился в лес, где «от нечего делать» начал поджигать деревья, чтобы «посмотреть, как они горят». Видимо, сибирские пейзажи показались ему недостаточно живописными без огненных инсталляций.

Теперь этому «творцу» придется отвечать за свое лесное «искусство» перед законом. Следствие установило, что именно его действия привели к уничтожению ценных деревьев на внушительную сумму.

Ранее сообщалось, что в Сибири водитель и менеджер почты скрыли почти 10 млн, устроив пожар.