Никакой вражды: сова и ворона из «Лосиного острова» удивили фотографа и пользователей Сети

REGIONS связался с автором фотографии, которая появилась в соцсетях и быстро превратилась в подмосковный мем. На ней запечатлены сова и ворона, которые разрушили все стереотипы — птицы не соперничают и выясняют отношения, а, напротив, спокойно сидят на ветке и о чем-то будто «беседуют».

Фотограф Наталья Сытина сфотографировала птиц в национальном парке «Лосиный остров». Пользователи соцсетей активно комментировали снимок. Они отметили, что можно придумать современную версию басни «Ворона и лисица». Наталья раскрыла корреспонденту REGIONS, что на территории подмосковного парка создала много работ, которые привлекают внимание россиян.

По словам Натальи, персонажами съемки становятся лисы, бобры, ондатры, ласки, лоси, мышки. За 15 лет работы фотограф уже знает, в каком месте можно найти то или другое животное. По мнению эксперта, особая ценность «Лосиного острова» заключается в богатейшем разнообразии флоры и фауны в дикой природе.

«Случаются и неожиданности, как история с совой и вороной. Вороны всегда своим криком помогают отыскать сов, а потом остается лишь ждать развития действий. Сценарии могут разворачиваться разные. Вороны никогда не дают совам спокойно жить», — рассказала Наталья REGIONS.

Наталья Сытина высказала мнение, что посетители парка должны с вниманием относиться к природе. Важно, чтобы люди приумножали природные богатства и оберегали их.

