Суд обязал дропперов вернуть пенсионерке 1,4 млн руб.

Суд обязал 21-летнего жителя Новосибирска и 22-летнюю жительницу Томска, которые предоставили свои банковские счета мошенникам, вернуть 73-летней пенсионерке украденные у нее деньги, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на прокуратуру Кемеровской области.

По информации ведомства, решение судом вынесено на основании неосновательного обогащения. Сотрудники правоохранительных органов установили, что пенсионерку обманули мошенники. Злоумышленники позвонили ей в апреле 2024 года. Неизвестные лица убедили женщину, что ей необходимо обезопасить деньги. Пенсионерка поверила и перевела на банковские карты третьих лиц свои сбережения в размере 1,4 млн руб.

По данным ведомства, сотрудники возбудили уголовное дело. Были установлены личности владельцев счетов. Прокуратура посчитала рациональным обратиться в суд с требованием вернуть пенсионерке деньги, украденные мошенниками. Каким образом данные карт оказались у аферистов, не указано. Требования прокурора в интересах потерпевшей судом удовлетворены.

«Дальнейшее исполнение вынесенных решений находится на контроле прокуратуры», — указано в сообщении ведомства.

