Цифровизация по‑аферистски: мошенники подделали сайт администрации российского региона

Глава администрации Гурьевского округа Станислав Черданцев в своем телеграм-канале проинформировал, что мошенники создали фальшивый сайт администрации, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

«Внимание! Уважаемые жители Гурьевского округа! Мошенники создали фейковый чат администрации Гурьевского округа, где под видом сотрудников администрации выманивают личные данные», — написал Станислав Черданцев.

Глава администрации предупредил, что мошенники выманивают личные данные. Станислав Черданцев разместил несколько фото скринов. На них указано, что сотрудникам необходимо выполнить поручение главы — предоставить оперативные данные.

Мошенники написали, что якобы в регионе проходит цифровизация документов. Предоставление личных данных якобы поможет ускорить работу и оптимизировать процесс, исключит допущение ошибок. Станислав Черданцев призвал к бдительности. Он просит ни при каких условиях не передавать аферистам код из СМС.

Глава отметил, что запрещено также передавать номера банковских карт и копии личных документов. Если человек уже выполнил требование аферистов, важно действовать. Глава рекомендует незамедлительно обратиться в банк для блокировки карты. Об инциденте важно проинформировать сотрудников правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что курьером укравшей 3,8 млн руб. у пенсионерки с Сахалина банды стала 79-летняя педагог.