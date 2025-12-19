Полиция Сахалина задержала 79-летнюю учительницу-курьера, причастную к хищению 3,8 млн рублей

79-летняя учительница из Хабаровска, сама пострадавшая от аферистов, стала их курьером на Сахалине. Ее задержали в аэропорту при попытке вывезти 3,8 млн руб., похищенных у 86-летней жительницы Южно-Сахалинска.

Как установили сотрудники отдела по борьбе с киберпреступностью УМВД России по Сахалинской области, пенсионерка стала жертвой классической схемы обмана. Неизвестные, представившись сотрудниками службы безопасности, по телефону убедили ее, что сбережения находятся под угрозой. Под предлогом «замены домофона» и «защиты счетов» они уговорили женщину снять все деньги — 3,8 млн руб. — и передать их «курьеру банка» для зачисления на «безопасный счет».

Этим курьером оказалась 79-летняя жительница Хабаровского края, работающая школьным учителем. Расследование показало, что она и сама ранее попалась на уловки мошенников, потеряв 300 тыс. руб. Этим фактом и воспользовались преступники. Они ввели пенсионерку в заблуждение, убедив, что теперь она помогает правоохранителям и другим пожилым людям «спасти» накопления от посягательств. Поверив, что действует во благо, женщина согласилась выполнить их поручение.

Мошенники организовали ей поездку: приобрели авиабилеты и отправили на Сахалин. После получения сумки с деньгами от обманутой сахалинки задержанная направлялась в аэропорт, где ее и перехватили полицейские. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

