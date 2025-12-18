Удар в лоб — и на грани слепоты: как врачи Красногорской больницы совершили чудо и спасли зрение пациента

В Красногорской больнице медики сумели сохранить зрение пациенту с крайне редким и опасным заболеванием, сообщил REGIONS.

История пациента началась с банальной травмы, на которую он не обращал внимание на протяжении нескольких дней. Мужчина получил удар в лоб. В образовавшуюся рану проник редкий патогенный микроорганизм, который спровоцировал омертвление тканей — некроз. Инфекция распространилась очень быстро. Ее последствием стало обширное гнойное воспаление в области лба, век и щек.

Специалисты Красногорской больницы совершили настоящий медицинский подвиг. Заведующий отделением Дмитрий Жилкин рассказал, что у пациента образовался отек. Мужчина не мог видеть. В организме началась сильная интоксикация. Температура поднималась до 40 градусов.

Пациенту понадобилось четыре операции. Медики смогли остановить гнойный процесс . Мертвые ткани были удалены. Финальная пластика позволила полностью устранить дефекты на лице. Добиться результата удалось благодаря грамотной терапии и профессионализму медиков. Сейчас пациент видит.

Медицинский феномен станет предметом обсуждения на профильной хирургической конференции. Ведущие специалисты представят детальный разбор клинического случая, поделятся примененными лечебными тактиками и проанализируют полученные результаты в рамках профессионального диалога.

Ранее сообщалось, что годовалая девочка проглотила 24 магнитных шарика.