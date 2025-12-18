Удар в лоб — и на грани слепоты: как врачи Красногорской больницы совершили чудо и спасли зрение пациента
Фото: [Медиасток.рф]
В Красногорской больнице медики сумели сохранить зрение пациенту с крайне редким и опасным заболеванием, сообщил REGIONS.
История пациента началась с банальной травмы, на которую он не обращал внимание на протяжении нескольких дней. Мужчина получил удар в лоб. В образовавшуюся рану проник редкий патогенный микроорганизм, который спровоцировал омертвление тканей — некроз. Инфекция распространилась очень быстро. Ее последствием стало обширное гнойное воспаление в области лба, век и щек.
Специалисты Красногорской больницы совершили настоящий медицинский подвиг. Заведующий отделением Дмитрий Жилкин рассказал, что у пациента образовался отек. Мужчина не мог видеть. В организме началась сильная интоксикация. Температура поднималась до 40 градусов.
Пациенту понадобилось четыре операции. Медики смогли остановить гнойный процесс. Мертвые ткани были удалены. Финальная пластика позволила полностью устранить дефекты на лице. Добиться результата удалось благодаря грамотной терапии и профессионализму медиков. Сейчас пациент видит.
Медицинский феномен станет предметом обсуждения на профильной хирургической конференции. Ведущие специалисты представят детальный разбор клинического случая, поделятся примененными лечебными тактиками и проанализируют полученные результаты в рамках профессионального диалога.
