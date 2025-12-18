Уничтожено 47 беспилотников: ПВО ВС РФ отбивала атаки украинской армии в ночь на 18 декабря

На протяжении ночи на четверг, 18 декабря, противовоздушная оборона России нейтрализовала над рядом регионов страны 47 беспилотников противника. Об этом сообщило в своем телеграм-канале Министерство обороны.

По словам военных, ВСУ вели новые попытки бить по объектам на территории России, но противовоздушная оборона была начеку и отражала удары неприятеля.

«В период с 23:00 мск 17.12 до 07:00 мск 18.12 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 47 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — указали они в микроблоге.

Над Брянской областью был уничтожен 31 беспилотник. Над акваторией Черного моря сбили пять БПЛА. По четыре дрона перехватили в Белгородской области и над Республикой Крым. Еще три удалось нейтрализовать в Ростовской области. Представители Минобороны добавили, что за три вечерних часа, предшествовавших ночи, перехватили еще 30 беспилотников противника.

Ранее Минобороны сообщило о 94 сбитых беспилотниках в ночь на среду, 17 декабря. Больше всего БПЛА, 31 единица, было перехвачено над Краснодарским краем.