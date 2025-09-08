В Кузбассе перед судом предстанет грабитель, который из-за испуга ничего не украл

В пресс-службе полиции Кузбасса проинформировали, что в Киселевске перед судом предстанет гражданин, намеревавшийся украсть мобильный телефон у горожанки. Осуществить задуманное он не смог, потому что испугался, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, сотрудники правоохранительных органов узнали о происшествии из соцсетей. Очевидец событий рассказал, что на местную жительницу было совершено нападение. Правоохранители установили личность автора поста, потерпевшей и нападавшего.

По версии следствия, женщина шла по улице в ночное время суток. Задержанный неожиданно выскочил, схватил ее и потребовал отдать телефон. Горожанка выполнила требование, но мобильное устройство бросила на землю. Мужчина отпустил ее, чтобы взять гаджет. Женщина закричала и побежала навстречу прохожему. Грабитель испугался и скрылся с места происшествия. Телефон он не забрал.

«Испугавшись, он не стал поднимать смартфон», — подтверждает сама пресс-служба полиции.

По данным правоохранителей, грабитель уехал в Кемерово, чтобы переждать там некоторое время. Ранее он привлекался к ответственности. Рецидивисту может грозить до 10 лет нахождения в колонии. Материалы дела переданы в суд.

