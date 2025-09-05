Женщина украла $16 тыс. у пенсионерки с деменцией и потратила их на фастфуд

В Англии сиделка Даниэла Хоутон похитила $16 тыс. у 91-летней женщины, страдающей деменцией. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Отмечается, что украденные средства были потрачены на личные нужды, включая питание в KFC, посещение солярия и подписки на различные сервисы. Преступление раскрыли дети потерпевшей, заметившие подозрительные транзакции по банковским счетам матери.

Как позже выяснилось, систематические кражи зафиксировали камеры видеонаблюдения. Несмотря на признание вины Хоутон, сама потерпевшая и ее муж не дожили до суда.

Сын обманутой женщины рассказал, что мать переживала из-за произошедшего в последние дни жизни, но не могла вспомнить деталей из-за прогрессирующей болезни. Суд приговорил англичанку к двум годам и девяти месяцам тюремного заключения.

