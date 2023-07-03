В Омске госпитализировали пенсионера с ранением в живот

В Омской области пенсионер попал в больницу в тяжелом состоянии с ранением в живот, сообщает gorod55.ru . Инцидент произошел в субботу, 1 июля.

Правоохранительные органы, которых вызывал медицинский персонал, выясняют все детали дела. На данный момент удалось установить, что мужчина отправился на свой дачный участок. Пенсионер работал за пилорамой. Часть футболки затянулась в раму, вследствие чего лезвие разрезало область живота.

В больницу мужчина поступил в тяжелом состоянии с ранением в живот и, как следствие, повреждением тонкой кишки, поэтому был незамедлительно госпитализирован и отправлен в реанимацию. Правоохранительные органы проводят дальнейшее расследовании, чтобы убедиться, что инцидент - действительно несчастный случай.