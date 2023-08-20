В Пакистане жертвами теракта стали 11 человек

В одном из округов Пакистана, который находится вблизи с границей Афганистана, произошел теракт. Об этом проинформировал исполняющий обязанности премьер-министра Анваар-уль-Хак Какар, пишет агентство «Интерфакс».

«Страшно было узнать о теракте в Северном Вазиристане, который унес жизни 11 ни в чем не повинных рабочих», - написал исполняющий обязанности премьер-министра Пакистана на странице в социальной сети

Исполняющий обязанности премьер-министра Пакистана сообщил, что на данный момент известно об 11 погибших. Люди находились на рабочем месте. Политик отметил, что выражает соболезнования семьям погибших и осуждает действия террористов. Подробности инцидента не сообщаются.

Ранее в провинции Пакистана Хайбер-Пахтунхва в июле произошел теракт. Во время проведения митинга партии «Джамиат Улема-и-Ислам», которая доминирует в правительстве страны, произошел взрыв. Погибло 50 человек. Ранения различной степени получили более 200 человек.

Издание «Коммерсант» сообщало, что подозреваемыми во взрыве является террористическая группировка «Исламское государство»*. Митинг проводили в связи с приближающимися выборами в стране. Предполагается, что организаторы планировали ликвидировать лидеров партии. Теракт стал одним из масштабных в стране.

*Запрещенная в РФ террористическая группировка