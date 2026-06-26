Та процедура, которую каждый человек ежедневно выполняет автоматически, полагая, что обезопасил себя от инфекций, на деле при определенных условиях способна стать источником распространения патогенов. Как выяснилось, брусок мыла, лежащий на полке в ванной, стерильностью не обладает, а избыточное увлечение очищающей косметикой способно ослабить естественные защитные барьеры организма. Подробнее об этом REGIONS рассказал доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Роман Опарин.

Действительно ли мыло уничтожает болезнетворные микроорганизмы

Безусловно, регулярное использование мыла — один из самых эффективных способов избавить руки от патогенов, и этот факт имеет под собой прочную научную основу. Однако специалист делает важную оговорку: полагаться на мыло как на универсальное средство от всех возможных угроз не стоит. Существуют штаммы вирусов и бактерий, обладающие повышенной устойчивостью к его воздействию. В периоды эпидемического неблагополучия эксперт рекомендует дополнительно обрабатывать кожу медицинскими антисептическими растворами.

«Моя руки с мылом, мы убиваем бактерии и другие болезнетворные организмы, которые могут присутствовать на поверхности кожи», — подтверждает Роман Опарин.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Полина Крачун ]

Каким образом мыло расправляется с микроорганизмами

Основным действующим компонентом любого моющего средства выступают поверхностно-активные вещества — ПАВ. Их молекулярная структура устроена таким образом, что один фрагмент стремится к контакту с водой, а другой — с жировыми отложениями. По словам биолога, этот механизм задействован сразу по двум направлениям.

Во-первых, речь идет о механической очистке: молекулы связывают загрязнения, пылевые частицы и кожное сало, в которых зачастую и таятся колонии бактерий, обеспечивая их беспрепятственное смывание с поверхности рук.

Во-вторых, происходит биологическое воздействие: активные компоненты проникают сквозь мембраны микробных клеток, нарушая их целостность и выводя их из строя. Однако результативность этой «химической атаки» прямо пропорциональна продолжительности контакта. Опарин подчеркивает, что уничтожение оболочек бактерий начинается лишь спустя 20 секунд непрерывного намыливания, причем обрабатывать необходимо каждый палец, межпальцевые промежутки, ладони и запястья.

Чем чревато избыточное увлечение гигиеной

Погоня за стерильностью нередко оборачивается неприятными последствиями для состояния кожи. Природный жировой слой, выполняющий защитную функцию, под воздействием моющих составов постепенно разрушается. Ситуация усугубляется, если в составе присутствуют искусственные ароматизаторы или синтетические наполнители — они способны провоцировать аллергические высыпания.

Существует и другая скрытая угроза, на которую обращает внимание эксперт: недостаточно тщательное ополаскивание. Если после мытья на коже остается тонкая пленка мыльной щелочи, она, смешиваясь с влагой, сама по себе становится благоприятной средой для активного размножения оставшихся бактерий.

«Слишком частое и активное мытье рук с использованием моющих средств может привести к различным проблемам со здоровьем. Например, высушить кожу рук, вызвать раздражение и даже привести к дерматиту», — предупреждает специалист.

Могут ли микробы обитать непосредственно на мыле

Распространенное заблуждение гласит, что мыло стерилизует не только руки, но и собственную поверхность. Однако ученый утверждает, что это далеко от истины. Остаточная микрофлора на бруске сохраняется. Особую опасность представляет постоянное пребывание в сырых условиях — например, в закрытых мыльницах с застоявшейся водой или на мокрой поверхности. В таких случаях размягченный кусок превращается в субстрат для роста бактерий.

«На поверхности самого мыла тоже могут содержаться бактерии и другие микроорганизмы. Когда мы моем руки с мылом, мы смываем и удаляем их вместе с грязью. Но большинство типов мыла, кроме того, содержат антисептические и дезинфицирующие компоненты, такие как триклозан или триклокарбан, которые помогают убить или инактивировать бактерии, вирусы и грибки на поверхности самого изделия», — объясняет Роман Опарин.

Чтобы свести к минимуму риск распространения инфекции между домочадцами, эксперт советует хранить твердое мыло исключительно в сухих, хорошо проветриваемых емкостях с решетчатым днищем, периодически обрабатывать саму подставку моющими средствами и вовремя заменять старые остатки новыми. Стоимость качественного бруска в подмосковных магазинах колеблется в диапазоне от 50 до 200 руб., и подобные регулярные обновления — незначительные траты по сравнению с вероятностью заразиться кишечной палочкой, находясь в собственной квартире.

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