Почему привычные средства для стирки — это угроза? Эксперт ГУП рассказала о токсинах и их влиянии на организм

Современные стиральные порошки и гели для белья — это сложные многокомпонентные составы, содержащие вещества, способные нанести вред здоровью. При постоянном контакте или вдыхании их паров могут развиваться серьезные заболевания. Об этом REGIONS рассказала старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Татьяна Дроганова.

Главные источники опасности в стиральном порошке

Базой большинства моющих средств для белья служат анионные ПАВ — вещества, отвечающие за образование пены благодаря воздействию на поверхностное натяжение. Они показывают высокую эффективность и имеют невысокую стоимость, однако именно эти соединения нередко становятся причиной аллергических проявлений.

«Также в состав продуктов для стирки входят гидрохлорид натрия, ароматизаторы, фтораты, сульфаты, хлор в больших дозах оказывающие токсический эффект», — предупреждает Татьяна Дроганова.

Три сигнала, когда пора менять стиральный порошок

Даже после тщательного полоскания в тканях остаются следы химических компонентов, поэтому контакта кожи с ними не избежать. Эксперт называет три тревожных признака, при появлении которых стоит пересмотреть выбор средства:

Покраснение кожи — локальное или по всему телу. Это реакция сосудов дермы на раздражитель.

Сыпь — возникает из-за расширения мелких сосудов и отека тканей.

Зуд — свидетельствует о чрезмерной стимуляции нервных окончаний в коже.

«Эти симптомы есть проявление аллергической реакции, связанное с массированным выбросом гистамина из тучных клеток дермы кожи», — объясняет специалист.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко ]

Как выбрать безопасное средство для стирки

Выбирая новое моющее средство, стоит обращать внимание на состав поверхностно-активных веществ. Анионных ПАВ в составе быть не должно, а содержание других типов — неионогенных, амфотерных и прочих — не должно превышать 5%.

Помимо изучения состава, Татьяна Дроганова рекомендует дополнительно уточнять индекс токсичности средства на официальном портале Роспотребнадзора. ИТ представляет собой временной показатель, отражающий продолжительность сохранения жизнеспособности бычьих сперматозоидов в водном растворе стирального порошка.

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