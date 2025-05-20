Великобритания расширила санкции в отношении РФ
Британия расширила санкции в отношении судов, физических и юридических лиц из РФ
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На сайте британского правительства опубликован список расширенных антироссийских санкционных ограничений, сообщил ТАСС.
По информации агентства, в расширенный список внесли 82 физических и юридических лиц. В рамках борьбы с теневым флотом в перечне также указаны 18 судов.
По информации издания, начиная с 2022 года под персональными санкциями ЕС оказались 1651 граждан России. Под рестрикции попали ряд компаний, в том числе дистрибьютор электронных компонентов «МТ-Системс», «ВТБ Регистратор», «ВТБ Специализированный депозитарий», компания «Сургутинвестнефть» и агентство по страхованию вкладов. 742 санкции ЕС было введено против юридических лиц.
В заявлении главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас сообщается, что страны Европы не намерены прекращать расширять санкционный список против РФ и вводить новые ограничения.
Ранее сообщалось, что ЕС обсуждает полное торговое эмбарго на российский экспорт.