Великобритания расширила санкции в отношении РФ

По информации агентства, в расширенный список внесли 82 физических и юридических лиц. В рамках борьбы с теневым флотом в перечне также указаны 18 судов.

По информации издания, начиная с 2022 года под персональными санкциями ЕС оказались 1651 граждан России. Под рестрикции попали ряд компаний, в том числе дистрибьютор электронных компонентов «МТ-Системс», «ВТБ Регистратор», «ВТБ Специализированный депозитарий», компания «Сургутинвестнефть» и агентство по страхованию вкладов. 742 санкции ЕС было введено против юридических лиц.

В заявлении главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас сообщается, что страны Европы не намерены прекращать расширять санкционный список против РФ и вводить новые ограничения.

Ранее сообщалось, что ЕС обсуждает полное торговое эмбарго на российский экспорт.