ЕС обсуждает полное торговое эмбарго на российский экспорт

На встрече Европейского политического сообщества (ЕПС) страны Евросоюза обсудят возможность введения всесторонних торговых ограничений в отношении России. Информацию об этом распространило издание Politico, ссылаясь на собственные источники в европейских институтах. Мероприятие состоится сегодня в Тиране, столице Албании.

В саммите примут участие делегаты из 27 стран-участниц ЕС, государств Западных Балкан, а также Норвегии, Швейцарии, Исландии, Лихтенштейна, Великобритании и Украины.

Одним из ключевых вопросов повестки дня станет обсуждение новых тарифов и лимитов на экспорт из России. Тотальный запрет на торговлю рассматривается в качестве одного из потенциальных рычагов влияния на Москву.

Согласно данным издания, инициатива об усилении санкционного режима обусловлена отказом российского президента Владимира Путина от участия в переговорах, которые были запланированы в Стамбуле на 16 мая.

Ранее сообщалось, что Финляндия объявила о подготовке 18-го пакета санкций ЕС против России.