«Эпидемия не исключена»: вирусолог раскрыл главные опасности вспышки кори в России

Вспышку кори зафиксировали в одном из районов Нижегородской области. Как сообщают СМИ со ссылкой на Роспотребнадзор, заболели уже более 90 человек.

Вирусолог Сергей Вострухов рассказал, чем опасна корь, и грозит ли России эпидемия этого заболевания.

«Корь — это опасное заболевание вирусной природы, против которого не существует специфического лечения. Вирус отличается высокой контагиозностью, то есть заразностью: вероятность передачи инфекции воздушно-капельным путем достигает 95%», — пояснил Вострухов в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам эксперта, для кори характерны вспышки с быстрым распространением.

«Поэтому эпидемия вируса не исключена. Особенно тяжело болезнь протекает у взрослых», — подчеркнул медик.

Среди возможных осложнений кори врач выделил пневмонию, нарушения слуха, проблемы со зрением, а также менингоэнцефалит — воспаление оболочек и вещества головного мозга, которое способно затронуть спинной мозг и даже вызвать паралич.

«При этом вирус очень чувствителен к любым воздействиям факторов окружающей среды, что естественным путем ограничивает скорость его распространения», — отметил биотехнолог.

Как объяснил собеседник, на начальном этапе заболевание выглядит как обычная простуда: отмечаются у больных повышение температуры, озноб, кашель, насморк и общая слабость. В регионах распространения кори следует быть внимательнее к любым недомоганиям.

«На второй стадии возникают высыпания на коже, благодаря которым уже можно отличить корь от обычной простуды. На стадии выздоровления высыпания проходят примерно в течение десяти дней», — дополнил собеседник издания.

Вострухов добавил, что единственный эффективный способ борьбы с корью — иммунопрофилактика, как для детей, так и для взрослых. Побочные эффекты от вакцинации не идут ни в какое сравнение с возможными последствиями заболевания опасным вирусом.

Ранее мы писали о том, грозит ли России «болезнь легионеров».