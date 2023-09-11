В Нижегородской области зафиксировали вспышку кори
Фото: [©Мария Девахина/РИА Новости]
Вспышка кори зарегистрирована в Арзмасском районе Нижегородской области, сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.
Всего выявлено 93 случая, основная масса заболевших проживает в деревне Малое Туманово.
В это поселение прибыл ребенок из другого региона, он и стал распространителем инфекции.
Все заболевшие не имели прививок против кори.
В настоящее время проводятся мероприятия по локализации очага заболевания.