В Нижегородской области зафиксировали вспышку кори

Вспышка кори зарегистрирована в Арзмасском районе Нижегородской области, сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Всего выявлено 93 случая, основная масса заболевших проживает в деревне Малое Туманово.

В это поселение прибыл ребенок из другого региона, он и стал распространителем инфекции.

Все заболевшие не имели прививок против кори.

В настоящее время проводятся мероприятия по локализации очага заболевания.