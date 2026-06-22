Задержки, трансфер и «незабываемые эмоции»: туристка с иронией оценила многочасовое ожидание рейса из Кемерова

Почти 29 часов потребовалось россиянке, чтобы дождаться вылета из Кемерова. Историей своего многочасового томления в аэропорту она поделилась с подписчиками в социальной сети, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По данным издания, вместо того чтобы благополучно вернуться из Сочи, девушка и ее попутчик оказались в эпицентре транспортного коллапса. Перевозчик в последний момент перенес рейс на 24 часа. Девушка рассказала в соцсети, что оказалась в незнакомом городе без сопровождения и помощи.

«Никаких сообщений, звонков или предупреждений, просто поставили перед фактом – ждите. Мы впервые в этом городе, не знакомых, ни родственников, вообще никого», — рассказала россиянка.

По информации издания, первый день ожидания прошел в терминале аэровокзала — там они провели около 10 часов. Питьевую воду путешественникам, по их словам, предложили только к обеду, горячее питание — еще позже. Затем последовал трансфер в отель, где удалось воспользоваться душем и отдохнуть на кровати. Однако даже после длительного ожидания улететь по назначению так и не получилось.

По данным издания, на вторые сутки ожидания вылет снова отложили — сначала на три часа, затем отсрочку увеличили еще на четыре. В итоге сам путь, который должен был занять пять часов, растянулся на семь. С иронией комментируя произошедшее, путешественница поставила аэропорту пять баллов за устроенный «квест» и массу впечатлений, которые вряд ли когда-нибудь забудутся.

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