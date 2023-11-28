«Это не диета»: священник рассказал, как правильно держать Рождественский пост

«Традиционно нам кажется, что пост — это некая диета. Что достаточно не есть скоромное и то, что приносит удовольствие, например, сладкое. Но это не так. Пост — это, прежде всего, работа над собой, над своим духовным совершенствованием. Работа над преодолением своих греховных страстей, недостатков. И приобретение добродетелей: смирения, терпения, любви, благорасположенности к другим людям», — подчеркнул священнослужитель.