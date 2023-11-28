«Это не диета»: священник рассказал, как правильно держать Рождественский пост
Фото: [freepik.com]
Сегодня начинается Рождественский пост. Это время суровых ограничений дается каждому православному верующему для подготовки к светлому празднику — Рождеству Христову, который наступит 6 января.
Клирик Храма святителя Николая Мирликийского в Кузнецкой слободе иерей Филипп Ильяшенко рассказал, как правильно держать пост.
Величайшее событие
По его словам, один из четырех многодневных постов православной церкви предшествует величайшему событию в человеческой истории — Богоявлению.
«Сын Божий пришел на землю, чтобы проповедовать заповеди любви, чтобы прожить человеческую жизнь без греха, чтобы умереть за нас и воскреснуть», — рассказал Ильяшенко интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Пост, продолжил отец Филипп, это необходимая аскеза, некое испытание, усилие перед церковными праздниками.
«Традиционно нам кажется, что пост — это некая диета. Что достаточно не есть скоромное и то, что приносит удовольствие, например, сладкое. Но это не так. Пост — это, прежде всего, работа над собой, над своим духовным совершенствованием. Работа над преодолением своих греховных страстей, недостатков. И приобретение добродетелей: смирения, терпения, любви, благорасположенности к другим людям», — подчеркнул священнослужитель.
Фото: [freepik.com]
Что можно есть?
Собеседник отметил, что для каждого человека пост свой.
«Молодые, кормящие мамы, беременные женщины или лежачие больные, конечно, должны соблюдать пост по-разному. Также пост для младенца и для взрослого здорового человека отличаются. Поэтому верующим нужен духовник, которые подскажет и даст совет, как правильно поститься каждому конкретному человеку», —подчеркнул иерей.
Для среднестатистических верующих же основа поста — это крупы, овощи, сухофрукты, мед. По пятницам можно есть рыбу. Под запретом мясо, яйца, сыр, сливочное масло, различный фастфуд, а также алкоголь, заключил собеседник издания.
Ранее священник рассказал, какие грехи не прощает Бог.