Американский актер Питер Грин, сыгравший в «Маске», загадочно умер в Нью-Йорке

Американский актер Питер Грин, известный по ролям в культовых фильмах «Криминальное чтиво» и «Маска», скончался в возрасте 60 лет. Его тело было обнаружено в квартире в Нью-Йорке, сообщила газета New York Daily News (NYDN).

Причина смерти пока не установлена. Полиция рассматривает версию насильственной гибели. Известно, что Грина на полу лицом вниз с травмами и следами крови обнаружил его сосед.

При осмотре места происшествия полицейские нашли улики, которые могут указывать на возможную причастность ирландских преступных группировок, действующих в Нью-Йорке.

Известно, что Грину предстояла операция по удалению доброкачественной опухоли в районе легких.

Актер родился 8 октября 1965 года в Монтклере, штат Нью-Джерси, и окончил престижный Институт театра и кино Ли Страсберга в Нью-Йорке.

Его карьера началась с эпизодических ролей в телесериале «Hardball» (1989-1990) и фильме Law of Gravity (1992).

Широкую известность Грин приобрел в середине 1990-х годов благодаря работам в таких картинах, как «Криминальное чтиво» (1994), «Маска» (1994), «Бриллиантовый полицейский» (1999) и «Охотник за головами» (2010).

