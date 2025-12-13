Американский актер Питер Грин, сыгравший в «Маске», загадочно умер в Нью-Йорке
Тело американского актера Питера Грина нашли в его квартире в Нью-Йорке
Фото: [Подмосковье сегодня/Сгенерировано нейросетью]
Американский актер Питер Грин, известный по ролям в культовых фильмах «Криминальное чтиво» и «Маска», скончался в возрасте 60 лет. Его тело было обнаружено в квартире в Нью-Йорке, сообщила газета New York Daily News (NYDN).
Причина смерти пока не установлена. Полиция рассматривает версию насильственной гибели. Известно, что Грина на полу лицом вниз с травмами и следами крови обнаружил его сосед.
При осмотре места происшествия полицейские нашли улики, которые могут указывать на возможную причастность ирландских преступных группировок, действующих в Нью-Йорке.
Известно, что Грину предстояла операция по удалению доброкачественной опухоли в районе легких.
Актер родился 8 октября 1965 года в Монтклере, штат Нью-Джерси, и окончил престижный Институт театра и кино Ли Страсберга в Нью-Йорке.
Его карьера началась с эпизодических ролей в телесериале «Hardball» (1989-1990) и фильме Law of Gravity (1992).
Широкую известность Грин приобрел в середине 1990-х годов благодаря работам в таких картинах, как «Криминальное чтиво» (1994), «Маска» (1994), «Бриллиантовый полицейский» (1999) и «Охотник за головами» (2010).
