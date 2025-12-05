Умер Кэри-Хироюки Тагава: легендарный исполнитель роли Шанг Цзуна в Mortal Kombat скончался в 75 лет
Умер актер Кэри-Хироюки Тагава, сыгравший Шанг Цзуна в Mortal Kombat
Фото: [Подмосковье сегодня/Сгенерировано нейросетью]
На 76-м году жизни скончался американский актер японского происхождения Кэри-Хироюки Тагава, сообщило издание Deadline. Причиной смерти стали осложнения после перенесенного инсульта.
Тагава получил мировую известность благодаря роли злого колдуна Шанг Цзуна в экранизации видеоигры Mortal Kombat 1995 года.
Его воплощение этого персонажа считается каноническим и безупречным. Коронная фраза Шанг Цзуна «Твоя душа принадлежит мне!» стала визитной карточкой не только героя, но и самого актера.
В 2019 году Тагава вернулся к своей знаменитой роли, подарив внешность, движения и голос Шанг Цзуну для видеоигры Mortal Kombat 11.
Среди других заметных работ актера — роль адмирала Минору Гэнды в военной драме «Перл-Харбор» (2001), лорда Тагоми в сериале «Человек в высоком замке», а также персонажи в фильмах «Планета обезьян» (2001) и «Восходящее солнце» (1993).
В 2016 году Кэри-Хироюки Тагава принял православие и получил гражданство РФ.
