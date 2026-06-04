Беременная сестра Бузовой узнала пол ребенка
Super: сестра Ольги Бузовой устроила гендер-пати и узнала пол будущего ребенка
Фото: [соцсети]
Анна Бузова, младшая сестра известной телеведущей и певицы Ольги Бузовой, устроила гендер-пати, сообщает Super. Праздник прошел в интимной обстановке — без гостей, только вдвоем с мужем, Константином Штрыкиным. Пара разрезала торт, и начинка оказалась розовой. Таким образом, стало известно, что Анна ждет девочку.
Фото: [скриншот видео]
Сама будущая мама не скрывала эмоций. Она призналась, что плакала от волнения и радости. Пол малыша, по ее словам, она узнала еще 14 февраля, но держала в секрете до этого момента. Ольга Бузова была очень рада за сестру.
Напомним, что о беременности Анна сообщила в начале апреля. Тогда она опубликовала видео с трогательной фотосессии и написала, что они с Константином счастливы.
Ранее глава музыкального вещания Первого канала Юрий Аксюта заявил, что не считает Ольгу Бузову артисткой.