Народный артист России, художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков в одном из интервью поделился своим мнением о том, каким должен быть современный актер. По его убеждению, артист обязан находиться в отличной физической форме.

Как считает Машков, хорошая форма критически важна для достижения успеха как на театральных подмостках, так и на съемочной площадке. Его слова приводит MK.RU.

«Занятия спортом, поддержание своего здоровья — и когнитивного, чтобы текст не забыть и задачи, поставленные режиссером, и физического, чтобы опять же выполнять задачи, которые ставит режиссер», — сказал он.

По его словам, сценическая деятельность требует колоссальных энергозатрат, включая длительные репетиции, многочасовые спектакли, передача сложных эмоций через пластику и движение — все это серьезно истощает организм.

Именно прекрасная физическая форма, считает Машков, позволяет артисту полностью раскрыться на сцене и соответствовать высоким стандартам театрального искусства.

Ранее актер Дмитрий Певцов посоветовал выпускницам театральных вузов выходить замуж, а парням — искать «нормальную мужскую работу».