«Без выносливости не добиться успеха»: Машков считает, что физическая форма актера — важнее голоса и харизмы
MK.RU: Машков заявил, что настоящий актер должен иметь отличную физическую форму
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Народный артист России, художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков в одном из интервью поделился своим мнением о том, каким должен быть современный актер. По его убеждению, артист обязан находиться в отличной физической форме.
Как считает Машков, хорошая форма критически важна для достижения успеха как на театральных подмостках, так и на съемочной площадке. Его слова приводит MK.RU.
«Занятия спортом, поддержание своего здоровья — и когнитивного, чтобы текст не забыть и задачи, поставленные режиссером, и физического, чтобы опять же выполнять задачи, которые ставит режиссер», — сказал он.
По его словам, сценическая деятельность требует колоссальных энергозатрат, включая длительные репетиции, многочасовые спектакли, передача сложных эмоций через пластику и движение — все это серьезно истощает организм.
Именно прекрасная физическая форма, считает Машков, позволяет артисту полностью раскрыться на сцене и соответствовать высоким стандартам театрального искусства.
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