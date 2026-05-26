Известный российский актер, а ныне общественный деятель Дмитрий Певцов, который несколько лет назад сам набирал курс в Институте современного искусства высказал крайне неоднозначное мнение о будущем выпускников театральных вузов, пишет Teleprogramma.org.

На фестивале «Малая земля» он посоветовал выпускницам выходить замуж, а юношам — получать «нормальную мужскую работу». Певцов пожаловался, что артистов сейчас «развелось слишком много», а профессия перестала приносить удовлетворение.

«Поэтому получаются чудовищные фильмы про Высоцкого, про Буратино, про Чебурашек. Про „Движение вверх“ и Харламова — там ситуация получше, слава богу. Но даже если есть идея, люди хотят очень легко рубануть бабок на советском наследии», — заявил депутат.

Он раскритиковал современное кино, в котором, по его мнению, не осталось места для искусства, и все подчинено коммерции.

Накануне Дмитрий Певцов также прошелся по новому спектаклю «Гамлет» с участием Юры Борисова.