«Безвозвратно испорчены»: почему принц Уильям не простил брата Гарри после критики жены?

Принц Уильям и принц Гарри, чьи отношения и без того были напряженными в последние годы, похоже, окончательно разорвали связь. Поводом стала критика, которую Гарри допустил в адрес супруги старшего брата, Кейт Миддлтон, пишет RadarOnline.

Отмечается, что принц Уильям не смог простить Гарри его выпады, и теперь, по информации инсайдеров, их братские узы безвозвратно разрушены.

Все дело в мемуарах Гарри под названием «Запасной», вышедших в начале 2023 года. В книге герцог Сассекский позволил себе нелестные высказывания о Кейт Миддлтон, назвав ее «равнодушной и холодной».

Журналист Дэн Уэйкфорд, комментируя ситуацию, подтвердил, что именно эта критика стала последней каплей для принца Уильяма. Будущий король Великобритании пришел к выводу, что их с братом отношения испорчены навсегда.

Конфликт усугубился и другими эпизодами, описанными Гарри в мемуарах. Он вспомнил ситуации, которые происходили перед его свадьбой с Меган Маркл в 2018 году. В частности, Гарри обвинил Кейт в том, что она довела Меган до слез, потребовав переделать платья подружек невесты. Эта история получила широкую огласку и добавила масла в огонь.

Ранее сообщалось о планах принца Гарри привезти Меган Маркл и их детей в Великобританию.