Стало известно о планах принца Гарри привезти Меган Маркл и детей в Великобританию

Принц Гарри, который с 2020 года живет в США с супругой Меган Маркл и детьми, планирует в ближайшие недели посетить Великобританию, сообщает Page Six. Цель визита — познакомить наследников с королем Карлом III.

По данным инсайдеров, поездка запланирована на июль. Кроме того, герцог Сассекский собирается посетить мероприятие в рамках «Игр непобедимых» — спортивного турнира, который он основал.

Дата встречи Гарри с отцом пока не согласована. Последний раз они виделись в сентябре 2025 года в Лондоне. А вот встреча с братом, принцем Уильямом, не планируется.

Стоит отметить, что отношения между братьями остаются напряженными после выхода мемуаров Гарри «Запасной». Последний раз они виделись на похоронах королевы Елизаветы II в сентябре 2022 года.

Для Маркл этот визит может стать первым возвращением в Великобританию после похорон королевы. Дети пары — семилетний принц Арчи и пятилетняя принцесса Лилибет — почти не знакомы с дедушкой. Арчи был еще младенцем, когда семья переехала в Монтесито, а Лилибет бывала в Британии лишь однажды, в июне 2022 года, на торжествах в честь Платинового юбилея королевы.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл раскритиковали из-за фотографии пятилетней дочери в блоге.