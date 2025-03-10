Блогер Артемий Лебедев назвал самое невыгодное гражданство в мире

Известный блогер и дизайнер Артемий Лебедев рассказал о «минусах» американского гражданства. В своем регулярном обзоре новостей, который выходит на платформе VK Видео, он прокомментировал появление специальных грин-карт и гражданства США, которые можно купить за $5 млн.

По мнению Лебедева, гражданство Соединенных Штатов не предоставляет желаемых преимуществ.

«*** [зачем] оно надо — непонятно, это одно из самых невыгодных гражданств на свете. Но, может, кому надо», — отметил Лебедев.

Президент США Дональд Трамп накануне сообщил, что Штаты начнут продавать «золотые карты» на ВНЖ иностранцам за $5 млн. По мнению американского лидера, такая инициатива позволит иностранным инвесторам, сделавшим крупные вложения в экономику страны, получить ряд преимуществ.

Паспорт гражданина США предоставляет ряд привилегий, включая право на участие в выборах, получение социальной помощи и защиту законом. Чтобы стать гражданином Соединенных Штатов, необходимо пройти процедуру натурализации, которая включает соблюдение определенных требований, таких как законное проживание в стране, знание английского языка и основ американской истории и правительства.

Ранее сообщалось, что суд в Москве со второго раза оштрафовал Лебедева за осквернение религиозных символов.