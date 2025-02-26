США начнут продавать «золотые карты» на ВНЖ иностранцам за $5 млн

США намерены запустить программу продажи «золотых» видов на жительство (ВНЖ) за $5 млн. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме, передает РБК.

Американский лидер заверил, что эта инициатива позволит иностранным инвесторам, сделавшим крупные вложения в экономику США, получить вид на жительство. Ожидается, что продажи «золотой карты» начнутся через две недели.

Трамп выразил уверенность в том, что «богачи» будут активно приезжать в США, воспользовавшись возможностью приобретения «золотого ВНЖ». Эта программа рассматривается как потенциальный путь к американскому гражданству, уточнил он.

«Золотая» виза похожа на традиционную грин-карту, которая является аналогом вида на жительство в США. Однако требования для получения грин-карты могут варьироваться в зависимости от конкретной ситуации заявителя. В ходе 2023 финансового года россияне получили почти 13 тыс. грин-карт.

С 1990 года в США также проводится лотерея грин-карт, в которой ежегодно участвует 50 тыс. человек.

Программы «золотых виз» существуют и в других странах, в том числе в России. Чтобы получить «золотую визу» в РФ, иностранцы должны выполнять определенные условия.

Они включают вложение не менее 15 млн руб. в социально значимые региональные проекты в течение трех лет до подачи заявления на ВНЖ, инвестиции в размере 30 млн руб. в существующую российскую компанию, открытие юридического лица, которое должно функционировать в РФ от двух лет и ежегодно уплачивать налоги и взносы на сумму не менее 4 млн руб.

Также иностранцам необходимо приобрести недвижимость с общей кадастровой стоимостью от 25 млн рублей, либо на стадии строительства, либо в течение двух лет после завершения строительства.

Российская программа начала действовать в январе 2023 года и с тех пор привлекла в экономику 2,66 млрд руб.