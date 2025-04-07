Блогеру Евгению Савину заморозили счета

Счета блогера и бывшего футболиста Евгения Савина оказались под арестом по решению Федеральной налоговой службы. Причина — многомиллионная задолженность, которая, по данным источников, превышает 11,7 млн рублей. При этом его индивидуальное предпринимательство продолжало существовать даже после того, как Савина* объявили в федеральный розыск.

Савин покинул Россию еще в 2022 году, но законы бизнеса никто не отменял — налоговая служба зафиксировала нарушение в виде систематической неуплаты налогов. Сейчас в отношении предпринимателя проводится проверка, и не исключено возбуждение уголовного дела.

Известно, что блогер продолжает вести активную деятельность за границей, в том числе сотрудничает с другими медийными личностями-иноагентами. Однако накопленные долги, по мнению экспертов, могут обернуться для него серьезными последствиями в случае возвращения в страну.

По российскому законодательству систематическая неуплата налогов в крупном размере может быть квалифицирована как уголовное преступление с лишением свободы до трёх лет.

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* признан иноагентом на территории РФ.