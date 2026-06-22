Бузова показала первые шаги на костылях после травмы ноги

Певица и телеведущая Ольга Бузова поделилась с поклонниками важным этапом своего восстановления, сообщает Super. Она опубликовала видео из больницы, где делает первые шаги на костылях.

Артистка призналась, что этот навык дается ей нелегко, но она надеется, что больше никогда не столкнется с необходимостью пользоваться ими.

«Надеюсь, этот навык мне больше никогда не пригодится. Ну а пока приходится временно осваивать новый способ перемещения, ибо на оперированную ногу по‑прежнему нельзя вставать, а колено нельзя сгибать, пока не снимут швы», — отметила Бузова.

Фото: [ скриншот видео ]

Напомним, 19 июня Ольга получила серьезную травму колена, упав в душе. Повреждение оказалось настолько сложным, что потребовало хирургического вмешательства. Операция длилась несколько часов. Сейчас врачи оценивают состояние певицы как стабильное, но восстановление требует времени и усилий.

Несмотря на травму, Бузова не перестает работать. До этого она дважды покидала больницу: выступала на детском конкурсе «Лидеры» в инвалидном кресле и посещала кастинг танцоров для своего шоу «Разрешаю себе».

Ранее стало известно, что Ольга Бузова собралась судиться с рабочими, которые делали ремонт в ее ванной.