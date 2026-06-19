«Плитка раскололась вдребезги»: Ольга Бузова обвинила рабочих в своей травме

Певица и телеведущая Ольга Бузова продолжает восстанавливаться после серьезной травмы, полученной в собственной квартире. Артистка упала в ванной, после чего ей экстренно сделали операцию. Ольга тяжело отходила от наркоза и несколько раз падала в обморок. Сейчас она находится в больнице и постепенно приходит в себя.

Как пишет Super, Бузова уже строит планы не только на выздоровление, но и на выяснение обстоятельств произошедшего. По словам певицы, в ее падении виноваты рабочие, которые делали ремонт в ванной. На кастинге танцоров, куда она приехала прямо из больницы, артистка заявила, что плитка раскололась при падении.

«После падения плитка разбилась вдребезги. Это вопрос не к моему падению, а к тому, как плитка была установлена. Этим вопросом будем заниматься после того, как я полностью восстановлюсь. Вопрос к тем, кто эту плитку устанавливал, ушиб получен не от падения», — рассказала артистка.

Несмотря на травму, Бузова продолжает работать над будущим концертом. Поклонники певицы надеются, что она сначала полностью поправится, а уже потом будет решать вопросы с ремонтом.

Ранее сообщалось, что Анна Бузова вышла замуж спустя 20 лет совместной жизни с возлюбленным.