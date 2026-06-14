Бывшая жена иноагента Моргенштерна заявила, что не считает подарок Крида намеком на отношения

Блогер и бывшая жена рэпера Моргенштерна* Дилара Зинатуллина получила от певца Егора Крида дорогостоящий подарок — недвижимость. Однако сама Дилара пока не успела побывать в новой квартире. Сейчас идут официальные процедуры оформления документов, а ремонт еще даже не начинался, пишет Super со ссылкой на телеграм-канал «Звездач».

Несмотря на щедрый жест, постоянно жить в подаренном жилье Зинатуллина не планирует. Она призналась, что любит менять обстановку и часто арендует разные дома и квартиры. В новой квартире она хочет сделать ремонт в минималистичном стиле.

Зинатуллина также отметила, что друзья никогда не делали ей таких масштабных подарков. При этом она не воспринимает поступок Егора как намек на романтические отношения. По словам Дилары, они — давние друзья, и никакой ремонтники между ними нет и быть не может.

Ранее сообщалось, что рэпер Моргенштерн избавился от имени Алишер и прошел еврейские обряды.

*Министерством юстиции РФ признан иностранным агентом.