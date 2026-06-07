Беглый иноагент Моргенштерн сменил имя, веру и прошел гиюр
Рэпер Моргенштерн избавился от имени Алишер и прошел еврейские обряды
Фото: [соцсети]
Иноагент Алишер Моргенштерн* официально сменил не только имя, но и принял неожиданное вероисповедание. Как узнала из израильских тг-каналов Lenta.ru, отныне исполнителя зовут Исраэль Йегуда Моргенштерн*, а пройденный им гиюр открыл путь к присоединению к еврейскому народу.
Перемены в жизни рэпера оказались кардинальными. По информации источника, Моргенштерн* завершил процедуру гиюра — перехода в иудаизм. Теперь он считается полноправным членом еврейской общины.
Известно, что у экс-Алишера есть еврейские корни по линии матери, о чем в СМИ говорили не так часто. Лишь в 2022 году сам рэпер отмечал, что воспользуется этим и начнет процедуру оформления гражданства Израиля.
Но Telegram-каналы сообщают, что артист действительно «присоединился к народу Израиля». В подтверждение этого в сети появились кадры, на которых музыкант запечатлен в традиционном головном уборе, белой рубашке и черных брюках. На видео Моргенштерн* находится в окружении местных жителей, что, вероятно, фиксирует момент его интеграции в новую культурную и религиозную среду.
Официальных комментариев от самого исполнителя пока не поступало. Представители рэпера также воздерживаются от публичных заявлений.
Ранее сообщалось, что Крид сделал неожиданный сюрприз бывшей жене Моргенштерна.
*внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов