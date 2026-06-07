Беглый иноагент Моргенштерн сменил имя, веру и прошел гиюр

Иноагент Алишер Моргенштерн* официально сменил не только имя, но и принял неожиданное вероисповедание. Как узнала из израильских тг-каналов Lenta.ru , отныне исполнителя зовут Исраэль Йегуда Моргенштерн*, а пройденный им гиюр открыл путь к присоединению к еврейскому народу.

Перемены в жизни рэпера оказались кардинальными. По информации источника, Моргенштерн* завершил процедуру гиюра — перехода в иудаизм. Теперь он считается полноправным членом еврейской общины.

Известно, что у экс-Алишера есть еврейские корни по линии матери, о чем в СМИ говорили не так часто. Лишь в 2022 году сам рэпер отмечал, что воспользуется этим и начнет процедуру оформления гражданства Израиля.

Но Telegram-каналы сообщают, что артист действительно «присоединился к народу Израиля». В подтверждение этого в сети появились кадры, на которых музыкант запечатлен в традиционном головном уборе, белой рубашке и черных брюках. На видео Моргенштерн* находится в окружении местных жителей, что, вероятно, фиксирует момент его интеграции в новую культурную и религиозную среду.

Официальных комментариев от самого исполнителя пока не поступало. Представители рэпера также воздерживаются от публичных заявлений.

Ранее сообщалось, что Крид сделал неожиданный сюрприз бывшей жене Моргенштерна.

*внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов