Дочь солиста «Корней» Бердникова заявила, что готова к большой цыганской свадьбе

16-летняя дочь солиста группы «Корни» Александра Бердникова заявила, что готова к свадьбе. Об этом девочка рассказала в эфире шоу «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ. По ее словам, бюджет свадьбы, которая пройдет по всем цыганским канонам, неограничен, передает Teleprogramma.org.

По словам невесты, сейчас она активно выбирает платья и украшения. Избранником девушки стал сын давних друзей семьи. Пара дружит много лет, и их дружба переросла в любовь. Несмотря на это, до регистрации брака они живут отдельно и сохраняют платонические отношения.

«Мы любим вместе гулять, ходить в ТЦ и общаться с родными», — рассказала дочь певца.

Она уверена, что уже полностью готова к замужеству. Девушка призналась, что приучена к домашнему быту и любит готовить. Особенно ей удаются пицца, паста и медовик.

Сам Бердников полностью одобряет выбор дочери. Ранее он отмечал, что дружит с отцом жениха более 20 лет и даже был на его крестинах. По словам певца, молодые женятся по любви, а главное на торжестве — веселье.

Семья Бердниковых имеет цыганские корни, а для цыганских семей ранние браки — привычное явление. Родители поддерживают решение дочери и уверены, что ее ждет счастливая семейная жизнь.

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